Pedersen gewinnt zweite Etappe und führt vor Pogacar

Bei der Sekundenjagd von Radstar Tadej Pogacar hat Ex-Weltmeister Mads Pedersen die zweite Etappe der Traditions-Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen.

Der Däne holte sich nach 163,7 Kilometern von Bazainville nach Fontainebleau den Sieg im Massensprint vor dem Niederländer Olav Kooij und Landsmann Magnus Cort Nielsen.

Pedersen übernahm damit auch die Gesamtführung mit zwei Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen Tour-de-France-Champion Pogacar, der den Zwischensprint gewann und wie am Vortag sechs Bonussekunden einheimste. Der 24-jährige Slowene hatte bereits angekündigt, jede Chance zur Attacke zu nutzen.

Schließlich dürfte Pogacar am Dienstag im Mannschaftszeitfahren einiges an Zeit auf seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard einbüßen. Der Tour-Champion aus Dänemark ist mit seinem überragenden Jumbo-Visma-Team im Kampf gegen die Uhr über 32,2 Kilometer in Dampierre-en-Burly klar favorisiert.

Dabei kommt es zu einer Neuerung im Reglement: Es wird nicht mehr die Zeit des viertbesten Fahrers einer Mannschaft genommen, sondern exakt gemessen, wann die einzelnen Fahrer den Zielstrich überqueren. Die Fernfahrt endet am Sonntag in Nizza.