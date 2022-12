IOC-Präsident Bach: «Würde Deutschlands Interesse begrüßen»

Sportereignis: Hoeneß über Olympia-Bewerbung: «Man kann alles zerreden»

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München fordert in Deutschland und der westlichen Welt mehr Flexibilität für die Ausrichtung von Olympischen Spielen. «Da ist viel Scheinheiligkeit im Spiel», sagte Hoeneß auf dem Zukunftskongress «Neuland» am Mittwoch in Aachen. Man kritisiere die Vergabe wegen der Gastgeber, «aber in Garmisch gibt es keine Bewerbung, weil man ein paar Bäume fällen muss».