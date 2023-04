Draisaitl schießt Oilers mit Hattrick in die Playoffs

Die Edmonton Oilers sind seit Wochen in blendender Verfassung. Nun haben sich die Kanadier um Leon Draisaitl für die Playoffs qualifiziert - der Kölner erzielte dabei einen Hattrick.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers für die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL qualifiziert.

Beim überzeugenden 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) gegen die Anaheim Ducks glänzte Draisaitl mit einem Hattrick. Der 27 Jahre alte Nationalspieler hat damit zum dritten Mal in seiner NHL-Karriere die Marke von 50 Saisontoren erreicht und zum ersten Mal 120 Scorerpunkte. In der Kategorie liegt er ligaweit nur hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid.

Die Oilers schoben sich dank des neunten Siegs aus den vergangenen zehn Spielen auf Platz zwei der Western Conference. Die ersten sechs Teams trennen nur fünf Punkte. Dahinter folgen auf Platz sieben die Seattle Kraken um den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Die Kraken unterlagen ohne Grubauer im Tor den Los Angeles Kings mit 1:4.

Greis wieder im Blues-Tor

Nahezu keine Chancen mehr auf die Playoffs haben die St. Louis Blues nach dem 1:6 bei den Nashville Predators. Der deutsche Torhüter Thomas Greiss stand erstmals seit Mitte März wieder im Tor der Blues und parierte 29 der 35 Schüsse auf sein Tor.

Nico Sturm verbuchte in seinem 200. NHL-Spiel zwei Torvorlagen beim 7:2 seiner San Jose Sharks bei den Arizona Coyotes. Lukas Reichel traf beim 3:6 seiner Chicago Blackhawks gegen die New Jersey Devils zum sechsten Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt. Sturm und Reichel liegen mit ihren Teams abgeschlagen am Tabellenende der Western Conference.

In der Eastern Conference sind nur noch zwei Wildcard-Plätze für die Playoffs zu vergeben. Die formstarken Buffalo Sabres um John-Jason Peterka bleiben nach einem 6:3 bei den Philadelphia Flyers im Rennen, haben nun vier Punkte aber auch zwei Spiele weniger als die Florida Panthers auf Platz acht. Die Panthers gewannen unter anderem dank vier Treffern von Carter Verhaeghe mit 7:0 bei den Columbus Blue Jackets.

Dagegen sieht es für die Ottawa Senators um Tim Stützle nach einer weiteren Saison ohne Playoffs aus. Die Senators unterlagen den Toronto Maple Leafs mit 0:3 und liegen nun sechs Punkte hinter den Panthers.