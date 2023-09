Purdy und 49ers starten stark - Burrows Bengals verlieren

Alles zum Super Bowl 57: Mit diesen Apps, Gadgets und Heimkino-Tipps wird das Football-Match 2023 zum Hit

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles: In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar entscheidet sich beim 57. Super Bowl, wer die Vince Lombardi Trophy mit nach Hause nehmen kann. Das spektakuläre Final-Match im American Football findet im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) statt. Damit Dein Super-Bowl-Abend zum Sporterlebnis des Jahres wird, haben wir eine Sammlung an Apps, Gadgets, Heimkino-Tipps und die wichtigsten Infos zu den Teams und der Halbzeitshow für Dich zusammengestellt!