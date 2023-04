Fourcade wird Trainer von Frankreichs Biathlon-Männern

Bayern-Training mit Müller: «Keine Fehler erlaubt» in Paris

Trainer Julian Nagelsmann steht für das Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain der aktuell bestmögliche Kader inklusive Thomas Müller zur Verfügung. Der am Wochenende beim 3:0 gegen den VfL Bochum wegen leichter Wadenprobleme auswechselte Angreifer war am Montag beim Abschlusstraining in München wieder dabei. Auch der gegen Bochum fehlende Ryan Gravenberch konnte nach einer Knie-Prellung mit dem Team üben. Allerdings waren Medien nur beim Aufwärmen zugelassen, danach trainierte Nagelsmann mit seinem Team ohne Beobachter.