Sportminister beschließen Reformkonzept

DEL-Premiere: Wolfsburg lässt Medien in Kabine

Die Grizzlys Wolfsburg sorgen in der neuen Saison für eine Premiere in der Deutschen Eishockey Liga. Ab dem ersten Spieltag gegen die Augsburger Panther dürfen Reporter und Kamerateams nach den Spielen in die Kabine der Mannschaft, um dort Interviews zu führen.