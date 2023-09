Olympiasieger Farah beendet Lauf-Karriere mit viertem Platz

Deutsche Frauen gewinnen erstes Spiel bei Tischtennis-EM

Das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen ist mit einem klaren Sieg gegen England in die Mannschafts-Europameisterschaften in Malmö gestartet. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihr erstes Gruppenspiel in weniger als einer Stunde Spielzeit mit 3:0.