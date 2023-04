Neuer Teamwettbewerb im Gehen bei Olympia 2024

Sport: Ausstellung über Shaul Ladany: KZ und Attentat überlebt

In der Akademie des Sports in Hannover ist am Donnerstagabend eine Ausstellung über das Leben des Olympia-Gehers und Holocaust-Überlebenden Shaul Ladany eröffnet worden. Der 86-Jährige überlebte 1944 das Konzentrationslager Bergen-Belsen und 1972 den Anschlag palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München.