Mihambo und Klosterhalfen führen DLV-Team für Hallen-EM an

Leichtathletik: Mihambo will auch Europameisterin im Weitsprung bleiben

Für Weitspringerin Malaika Mihambo geht es bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München an diesem Donnerstag (ab 20.05 Uhr/ARD) um den nächsten großen Titel. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz war nach ihrem Olympiasieg im vergangenen Jahr zuletzt in den USA erneut Weltmeisterin geworden. Auch bei der EM tritt sie nach ihrem Erfolg 2018 in Berlin als Titelverteidigerin an. In der Qualifikation war Mihambo mit 6,99 Metern trotz einer Corona-Infektion nach der WM die beste Springerin.