Lückenkemper jubelt weiter: Sprint-Sieg mit Vereinsstaffel

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Einzel hat Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper auch ihre Vereinsstaffel zu Meisterehren geführt.

Die 26-Jährige überquerte bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Kassel als Schlussläuferin des Quartetts vom SCC Berlin nach 43,91 Sekunden die Ziellinie. Das reichte für sie zusammen mit Leonie Kluwig, Michelle Janiak und Nadine Reetz sicher zum Titel vor dem VfL Sindelfingen. Die Staffel aus Baden-Württemberg kam nach 4 x 100 Metern in 44,37 Sekunden ins Ziel.

Lückenkemper: «Geniale Teamleistung»

«Meine Mädels kennen den Job, ich kenne meinen Job, das war einfach eine geile Team-Leistung», sagte Lückenkemper, die längst Richtung WM blickt. «Wir sind auf einer Reise, aber der Saisonhöhepunkt ist erst im August. Ich spüre, dass da was Ordentliches in der Pipeline ist», sagte die in den USA trainierende Sprinterin nach ihrem Sieg über 100 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel. Die Weltmeisterschaften finden vom 19. bis 27. August in Budapest statt.

Am Samstag hatte sie ihr Einzelrennen mit klarem Vorsprung gewonnen. «Mein Plan war, voll durchzuziehen, also wenn schon, denn schon», sagte sie am Sonntag im «Sportschau»-Interview nach dem Staffel-Erfolg.