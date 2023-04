Schwangere Krause hat Angst vor sportlichem Neustart

Leichtathletik: Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist schwanger

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Kraus erwartet ein Kind. «Ich werde nächstes Jahr Mutter. Voraussichtlich im Frühsommer 2023 ist es so weit», verkündete die 30 Jahre alte Leichtathletin am Freitag bei der Jahrestagung der German Road Races in Trier.