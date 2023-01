DHB-Coach Gislason nominiert Zechel nach

DHB: Handball-WM ohne Wiede: 35 Spieler im erweiterten Kader

Die Handball-Weltmeisterschaft im Januar 2023 findet ohne Fabian Wiede statt. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mitteilte, unterzieht sich der 28 Jahre alte Rückraumspieler von den Füchsen Berlin direkt zu Beginn des neuen Jahres einem geplanten Eingriff am Kiefer und sagte seine Teilnahme an dem Turnier vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden ab.