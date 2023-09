Nationaltorhüterin Eckerle sagt für WM ab

THC-Trainer Herbert Müller: «Platz zwei ist das Optimum»

Trainer Herbert Müller blickt zufrieden auf die vergangene Spielzeit. «Platz zwei ist das Optimum», sagte der 60-Jährige vom Handball-Bundesligisten Thüringer HC im Interview mit der «Thüringische Landeszeitung» (Mittwoch). Nach dem Umbruch in diesem Jahr seien «so viel Mentalität, Kampfgeist und so viele Emotionen in diese Mannschaft gekommen sind. Sie hat mehr erreicht, als erwartbar war.»