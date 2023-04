Home

Deutsches Finale in European League möglich

Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung in Wien.

Füchse Berlin nach Final-Four-Einzug erleichtert: «Großes Ziel vor uns». © Andreas Gora/dpa

«Mit Montpellier hat uns das nominell schwerste Los erwischt. Sie sind auch im Rennen um die französische Meisterschaft dabei», sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert. «Sie haben schon bewiesen, dass sie eine extrem hohe Qualität haben», fügte der Coach des Bundesliga-Zweiten zum Duell mit dem zweifachen Champions-League-Sieger an. Im Endspiel könnte es zu einem deutschen Duell kommen. Frisch Auf Göppingen spielt im zweiten Halbfinale gegen den spanischen Vertreter Fraikin BM Granollers. Das Finalturnier steigt am 27./28. Mai in Flensburg. Die Norddeutschen waren im Viertelfinale an Granollers gescheitert und hatten dadurch das Final Four in eigener Halle verpasst. Die Füchse hatten am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Kadetten Schaffhausen einen Vier-Tore-Rückstand aus der ersten Partie noch aufgeholt und so das Finalturnier erreicht. Göppingen hatte sich gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice durchgesetzt.

