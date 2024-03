Magdeburg siegt im Spitzenspiel gegen Barcelona mit 29:28

SC Magdeburg klettert auf Rang zwei: 40:31 beim FC Porto

Titelverteidiger SC Magdeburg ist in Gruppe B der Champions League auf den zweiten Platz vorgerückt und profitierte dabei von der Niederlage von Veszprém in Plock. Damit sicherte sich der Handball-Bundesligist in jedem Fall den Einzug in die K.o.-Phase. Beim FC Porto gewannen die Magdeburger am Donnerstagabend mit 40:31 (19:16) und feierten ihren 20. Pflichtspiel in Serie. Dabei waren Tim Hornke und Omar Ingi Magnusson mit je acht Toren beste Magdeburger Werfer.