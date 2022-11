THW Kiel verpflichtet Schlussmann Gérard

Handball-Bundesliga: THW Kiel verpflichtet Schlussmann Vincent Gérard

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen Interimsnachfolger für Torwart Niklas Landin gefunden. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Franzose Vincent Gérard den Dänen ersetzten, der nach der laufenden Saison in seine Heimat zu Aalborg HB wechselt. Der 35-jährige Gérard, der 2021 mit Frankreich Olympia-Gold in Tokio gewonnen hatte, kommt von Saint-Raphaël Var HB und hat an der Ostsee einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Beide Seiten einigten sich zudem auf eine Option, die ein längeres Engagement möglich machen würde.