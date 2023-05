Schweikardt bleibt Trainer beim TVB Stuttgart

TVB-Chef Schweikardt: Platz zwölf vorerst kein Thema mehr

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart rückt vorerst von seinem Saisonziel ab und will sich nach dem Jahreswechsel auf den Klassenerhalt konzentrieren. «Wir wollen jetzt erst einmal nicht mehr über unser Saisonziel Platz zwölf sprechen, was nicht heißt, dass wir unsere mittel- und langfristigen Ziele über Bord werfen», sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag). «Zunächst geht es aber in der WM-Pause darum, an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen, um ein paar Prozent mehr an Leistung herauszukitzeln.»