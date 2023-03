Infantino ruft zu Spenden für Völkermord-Überlebende auf

Ministerpräsidentin: «Sind alle Ruander»: Überlebender schildert Attacke

In Begleitung des ruandischen Innenministers hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf ihrer Ruanda-Reise den Ort einer Attacke auf eine Schule vor 25 Jahren besucht. Ein Überlebender berichtete am Dienstag vom 18. März 1997, als Milizionäre in zwei Gebäude der Sekundarschule eindrangen und Schüler aufforderten, sich in Hutu und Tutsi aufzuteilen. Die Schüler weigerten sich und sagten: «Wir sind alle Ruander.» Daraufhin warfen die Angreifer Granaten in ein Gebäude und schossen auf Schüler.