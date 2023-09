Basketball-Boss Pesic: Ibaka nicht mit Kane zu vergleichen

Bayern-Basketballer kündigen erfolgreichere Saison an

Die Basketballer des FC Bayern München haben nur wenige Tage nach dem ernüchternden Halbfinal-Aus in den Bundesliga-Playoffs eine Warnung an die Konkurrenz geschickt. «Wir werden das nicht auf uns sitzen lassen und im Sommer so hart arbeiten am Kader, dass es nächstes Jahr an dieser Stelle ganz anders aussehen wird, mit zwei Titeln und noch besserer Stimmung», kündigte Geschäftsführer Marko Pesic beim Saisonabschluss am Audi Dome an.