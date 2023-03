Schott wird WM-Siebte - Eistänzer erreichen Kür-Finale

Darts: «Phänomenal»: Darts-Star Price in Topform nach Berlin

Darts-Star Gerwyn Price kommt in absoluter Topform zum Premier-League-Abend nach Berlin. Der walisische Muskelprotz sicherte sich in Newcastle seinen zweiten Tagessieg in Serie und besiegte dabei auch Tabellenführer Michael van Gerwen mit 6:1.