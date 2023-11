Seidenberg wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Baller League: Das steckt hinter Hummels und Podolskis Hallenfußball-Format

Mats Hummels und Lukas Podolski wollen den kalten Winter mit ihrem neuen Fußball-Projekt aufheizen: Mit der Baller League schaffen sie ein Hallenfußball-Format, in dem Halbprofis und talentierte Amateure zeigen können, was sie draufhaben. Prominente am Spielfeldrand sorgen dabei für maximale Spannung und Unterhaltung. Alles, was Du zur neuen Fußball-Liga wissen musst, erfährst Du hier von uns.