DBB-Coach Kreis reist vorab zum WM-Spielort

Als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ist Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis rund sechs Wochen vor dem Auftakt nach Finnland gereist.

Der Nachfolger von Toni Söderholm gewinne am Spielort Tampere einen Eindruck von den Bedingungen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mit. Neben Tampere ist Riga zweiter Spielort der WM, die am 12. Mai beginnt.

Die WM-Vorbereitung mit einem ersten, vorläufigen Kader startet während der noch laufenden Playoffs der Deutschen Eishockey Liga am 10. April in Frankfurt/Main. Das erste WM-Testspiel unter dem 64 Jahre alten Kreis ist für den 13. April in Kassel gegen Tschechien angesetzt. Kreis war zuletzt Trainer der Schwenninger Wild Wings, mit denen er die Qualifikation für die Playoffs verpasste.