DEL-Premiere: Wolfsburg lässt Medien in Kabine

Unglücklicher Bremerhavener DEL-Auftakt: Wolfsburg siegt

Vor dem Nord-Duell am Sonntag gegen Wolfsburg haben die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am ersten Spieltag der neuen Eishockey-Saison 3:4 (0:0, 2:2, 1:1) nach Verlängerung bei den Straubing Tigers verloren. Bremerhaven zeigte am Freitagabend ein gutes und gewohnt kämpferisches Spiel. In der regulären Spielzeit führten die Gäste bereits 1:0 und 3:2, doch Straubing rettete sich in die Overtime. Die Tore für Bremerhaven schossen Ziga Jeclic (24. Minute), Markus Vikingstad (40.) und Phillip Bruggisser (41.).