Petkovic engagiert sich als Mentorin für Tennis-Talente

Leute: Noch keine Entscheidung über Engagement im deutschen Tennis

Boris Becker will sich nach seiner Haftentlassung auch im Tennis wieder engagieren - ob für den Deutschen Tennis Bund oder in anderer Funktion, ist aber noch offen. «Ich muss mich noch ein bisschen sortieren. Ich habe in der Tat auch Angebote. Ich muss mich erstmal zurechtfinden, bevor ich eine Verantwortung und Arbeit übernehme», sagte die deutsche Tennis-Ikone bei der Präsentation eines Werbedeals mit einem Online-Fensterversand am Freitag in Berlin. Bei seinem Besuch des Davis-Cup-Spiels gegen die Schweiz im Februar sei «alles sehr positiv» gewesen, sagte der 55-Jährige.