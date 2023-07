Vor Schwimm-WM: Elendt verletzt - Imoudu mit Rekord

Achtelfinale von Djokovic in Wimbledon unterbrochen

Das Achtelfinale von Titelverteidiger Novak Djokovic in Wimbledon gegen den Polen Hubert Hurkacz ist am Sonntagabend wegen der kurz bevorstehenden Nachtruhe unterbrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Djokovic die ersten beiden Sätze mit 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) gewonnen. Die Begegnung wird nun an diesem Montag nach der Partie zwischen Beatriz Haddad Maia aus Brasilien und Jelena Rybakina aus Kasachstan fortgesetzt. In Wimbledon müssen die Zuschauer die Anlage im All England Lawn Tennis and Croquet Club bis 23.00 Uhr Ortszeit verlassen haben.