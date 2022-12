Déjà-vu für Hempel? «Kölsche Jung» hofft auf nächsten Coup

Super League: Hempel, Kurz und Co.: Darts-Profis kämpfen um WM-Ticket

Die ehemaligen WM-Teilnehmer Max Hopp, Florian Hempel, Fabian Schmutzler und Nico Kurz haben alle das gleiche Ziel: von der hessischen Provinz in den «Ally Pally», den bekanntesten Darts-Tempel der Welt. An diesem Montag (15.30 Uhr/Sport1) beginnt die sogenannte Super League, in der 24 Starter einen WM-Teilnehmer für das am 15. Dezember beginnende Turnier in London ermitteln. Fünf Tage lang wird nun in Niedernhausen in Hessen gespielt.