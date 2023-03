Eifert boxt um Chance auf WM-Titelkampf: «Bin in Hochform»

Boxen: Profiboxer Leon Bunn verliert WM-Kampf gegen Iren McCrory

Profiboxer Leon Bunn hat den WM-Titel im Halbschwergewicht verpasst. Der Lokalmatador verlor am späten Samstagabend in der Fabriksporthalle von Frankfurt/Main den Kampf um den vakanten Titel der IBO gegen den Iren Padraig McCrory durch technischen K.o. in der sechsten Runde. Für den 30-Jährigen war es die erste Niederlage in 19 Profikämpfen. McCrory bleibt in nunmehr 15 Kämpfen unbesiegt.