Agit Kabayel heiß auf EM-Titelkampf in Heimatstadt

Universum-Boxer : Kossobutski will nach Sieg Fury herausfordern

Profiboxer Schan Kossobutski will den entscheidenden Schritt Richtung WM-Kampf gehen. Am 5. November kämpft der 33 Jahre alte Schwergewichtler aus dem Hamburger Universum-Boxstall gegen den Kölner Hussein Muhamed und will sich mit einem Sieg in der WBC-Rangliste auf Platz vier schieben. «Dann holen wir die Königsklasse nach Deutschland. Wir kommen unserem Ziel immer näher», sagte Universum-Chef Ismail Özen-Otto am Donnerstag.