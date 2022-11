Zobel wird Dritter beim Saisonauftakt - Rees starker Vierter

David Zobel und Roman Ress haben den deutschen Biathleten mit den Plätzen drei und vier im Einzel von Kontiolahti einen vielversprechenden Saisonstart beschert.

Der 26-jährige Zobel, der sich erst in den internen Ausscheidungsrennen einen Weltcup-Startplatz gesichert hatte, lief am Dienstag im 20-Kilometer-Rennen überraschend auf Rang drei. Mit dem ersten Podestplatz seiner Karriere knackte Zobel auch gleich die interne WM-Norm. Zobel war wie der Überraschungszweite Niklas Hartweg (22) aus der Schweiz als einziger des Feldes fehlerfrei geblieben.

Den ersten Saisonsieg holte der Schwede Martin Ponsiluoma, der eine Strafminute kassierte und am Ende 37,2 Sekunden Vorsprung auf Hartweg hatte. Zobel lag 59,3 Sekunden zurück. Das tolle deutsche Teamergebnis rundete Roman Rees (1 Fehler) als Vierter ab, der nur 1,6 Sekunden hinter seinem Teamkollegen lag. Auch er hat die WM-Norm damit geschafft.

«Das sollte uns ein gutes Selbstvertrauen geben», sagte Bundestrainer Mark Kirchner in einer ersten Reaktion. «Es ist das erste von ganz vielen Rennen in dieser Saison. Das nehmen wir gerne als Motivationsschub und als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit mit. Jetzt heißt es die Bälle flach halten und möglichst so weitermachen.»