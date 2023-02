«Tank ist leer»: Weltmeister Jacquelin beendet Saison

Heim-WM: Skiverband macht keine Medaillenvorgabe für Biathlon-WM

Die deutschen Biathletinnen und Biathleten gehen ohne eine konkrete Medaillenvorgabe in die Heim-Weltmeisterschaften im thüringischen Oberhof. «Wir wollen bei jedem Wettkampf dabei sein. Bei den Staffeln wollen wir angreifen», sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband (DSV) am Sonntag beim Weltcup in Ruhpolding: «Wenn es dann die eine oder andere Medaille wird, dann sind wir happy. Von strikten Medaillenvorgaben halten wir in unserem Team aber nichts.»