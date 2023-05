Erik Lesser neuer Schießtrainer in Oberhof

Ex-Biathlet Lesser neuer Schießtrainer in Oberhof

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser ist neuer Schießtrainer am Bundesstützpunkt in Oberhof. Gut ein Jahr nach seinem Karriereende hat der 34 Jahre alte Thüringer die Arbeit in seinem Wohnort zu Beginn des Monats bereits aufgenommen. «Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich den Erwartungen der Sportlerinnen und Sportler auch gerecht werden kann», sagte Lesser, der seit Herbst vergangenen Jahres eine Trainerausbildung in Köln absolviert, der Tageszeitung «Freies Wort» (Donnerstag).