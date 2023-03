Schröder über NBA-Vertrag: Agent fängt Gespräche an

Der Vertrag von Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers läuft am Ende der Saison aus. Im Gespräch sagt er, worauf es für seine Zukunft ankommt.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder legt für den nächsten Vertrag in der NBA großen Wert auf ein funktionierendes Gesamtpaket für seine Familie.

«Für Darvin Ham zu spielen war mir eine Ehre und ist mir eine Ehre. Ich würde natürlich immer wieder hier her kommen, allein schon wegen Darvin, weil wir die Connection haben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Trainer der Los Angeles Lakers, der bereits auf seiner ersten Station Atlanta Hawks im Trainerteam war. «Nichtsdestotrotz will ich, dass meine persönliche Situation, für die Familie, dass das passt. Dann ist es egal wo. Aber ich habe kein Problem weiter, hier zu spielen.»

Vertrag läuft aus

Schröders Einjahresvertrag bei den Los Angeles Lakers läuft am Ende der Saison aus. Die Hauptrunde endet Mitte April. «Ich will natürlich bis Juni spielen, das ist das Ziel für alle. Wenn die Playoffs anfangen, sind wir hoffentlich dabei. Dann fokussiere ich mich auf den Sommer, werde ein bisschen Urlaub machen mit der Familie und dann ist auch schon Weltmeisterschaft», sagte der 29-Jährige nach dem 111:105 der Lakers gegen die Orlando Magic. «Mein Agent macht seinen Job sehr gut, fängt jetzt schon an mit den Leuten zu sprechen. Da mache ich mir keine Sorgen. Umso besser wir spielen, eine umso bessere Situation finde ich. Also erst mal hier drauf fokussieren.»

Grundsätzlich sei es ihm aber wichtig, dass es für seine Familie passe. «So bin ich aufgewachsen, so ist meine Frau aufgewachsen, so ziehen wir unsere Kinder groß, dass Familie eine große Rolle spielt. In Europa sieht man das ja auch, bei Alba oder in Moskau, in Europa ist das mehr das Familiengebundene - das gibt es nicht so häufig in der NBA», sagte Schröder. «Die Spielweise, wie ich spielen will, das ist natürlich auch ein Faktor. Da wird mein Agent schon einen guten Job machen. Ich freue mich auch darauf.»

Schröder war vor zwei Jahren schon mal in der Situation, dass ein Vertrag bei den Los Angeles Lakers auslief. Damals war er von den Oklahoma City Thunder zu den Lakers getauscht worden und konnte sich nicht auf eine Verlängerung einigen. In der folgenden Saison spielte er für die Boston Celtics und die Houston Rockets, seit Saisonbeginn ist er ein zweites Mal bei den Lakers.