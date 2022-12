Pelicans und Jazz bleiben in der NBA auf Playoff-Kurs

NBA: Mavericks verlieren gegen ersatzgeschwächte Pelicans

Die Dallas Mavericks kommen in der noch jungen NBA-Saison nicht in Schwung. Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Star Luka Doncic verlor gestern bei den von Verletzungen geschwächten New Orleans Pelicans 111:113 und steht nach drei Partien bereits bei zwei Niederlagen.