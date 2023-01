NBA: Schröder überragt bei knappem Lakers-Sieg

Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder glänzt beim Sieg seiner Lakers gegen Miami. Bei den Orlando Magic fehlen zwei deutsche Protagonisten.

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Los Angeles Lakers in Abwesenheit des angeschlagenen LeBron James den dritten Sieg in Folge gefeiert. Angeführt von einem überragenden Dennis Schröder schlugen die Lakers die Miami Heat mit 112:109.

Der deutsche Nationalspieler zeigte seine bisher beste Saisonleistung. Wenige Sekunden vor Schluss versenkte er zwei vorentscheidende Freiwürfe. Mit 32 Punkten war Schröder nicht nur bester Werfer seines Teams, sondern auch des ganzen Spiels. Für Miami brachten allein Bam Adebayo (30 Punkte) und Jimmy Butler (27) offensiv eine gute Leistung.

Wagner-Brüder fehlen

Derweil haben die Orlando Magic ohne die suspendierten Franz und Moritz Wagner ihre drei Spiele andauernde Niederlagenserie gebrochen. Ein starkes zweites Viertel ebnete den Weg zum 126:125-Sieg gegen die Oklahoma City Thunder.

In Abwesenheit der Berliner Brüder, die die NBA nach der Rudelbildung im Spiel gegen die Detroit Pistons für ein (Franz) bzw. zwei Spiele (Moritz) sperrte, stellte Paolo Banchero mit 25 Punkten den erfolgreichsten Akteur der Magic. Aufseiten der Thunder war Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Zählern bester Werfer der Partie.

Trotz des Sieges belegt Orlando weiter nur den 13. Platz in der Eastern Conference und bleibt hinter den Playoff-Rängen zurück.