NBA: Boston Celtics verlieren erneut nach Verlängerung

Die Boston Celtics haben in der NBA erneut nach Verlängerung verloren und müssen den Milwaukee Bucks im Osten der nordamerikanischen Basketball-Liga vorerst den Spitzenplatz überlassen.

Bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Celtics 114:118 nach Extraspielzeit, nachdem es erst am Abend zuvor nach zweimaliger Verlängerung eine knappe Heimniederlage gegen die New York Knicks gegeben hatte.

Danach waren die Celtics noch nach Cleveland gereist, wo sie ohne ihre geschonten Stammspieler Jayson Tatum und Al Horford antraten. Dennoch wäre der Sieg in Cleveland möglich gewesen, doch Grant Williams vergab in letzter Sekunde zwei Freiwürfe. Für Sieger Cleveland war Donovan Mitchell mit 40 Punkten der beste Werfer. Sogar 42 Zähler gelangen Joel Embiid beim 147:143 der Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers.

Denver dreht Partie gegen Toronto

West-Spitzenreiter Denver Nuggets gewann 118:113 gegen die Toronto Raptors und drehte dabei in den letzten gut zwei Minuten mit einer 13:2-Serie noch einen Sechs-Punkte-Rückstand in einen Sieg. Damian Lillard schaffte beim 110:104 seiner Portland Trail Blazers bei den Detroit Pistons ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Lillard beendete die Partie mit 31 Punkten, 13 Rebounds und zwölf Vorlagen zu Korberfolgen.