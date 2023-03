Lakers um Schröder holen wichtigen NBA-Heimsieg gegen Magic

Die Los Angeles Lakers haben einen enorm wichtigen Heimsieg im Kampf um die Playoff-Plätze der NBA geholt. Das Team um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder gewann gegen die Orlando Magic 111:105 und kehrte damit zurück in die Top 10 der Western Conference.

Für die Magic um die Berliner Brüder Franz Wagner und Moritz Wagner rückt der zehnte Platz in der Eastern Conference durch die Niederlage dagegen in immer weitere Ferne.

Die jeweils besten sechs Teams der Western und Eastern Conference haben die Teilnahme an den Playoffs sicher, die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn spielen im sogenannten Play-In um je zwei weitere Tickets für die beiden Conferences.

Schröder hatte einen sehr guten Start in die Partie und traf seine ersten drei Dreier. Danach hatte er kein großes Wurfglück mehr und kam am Ende auf zwölf Punkte. Bester Werfer der Partie war Austin Reaves mit 35 Zählern - für den 24-Jährigen, der Interesse an einer Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat, war es ein Karrierebestwert in der NBA. Franz Wagner kam auf 21 Zähler, sein älterer Bruder wurde nicht eingesetzt.

Schröder lobt Wagner-Brüder

Schröder lobte die Leistungen der deutschen NBA-Profis in dieser Saison. «Wir repräsentieren Deutschland gut meiner Meinung nach. Moe Wagner ist heute leider nicht zum Einsatz gekommen, aber hat über die Saison geile Leistungen gebracht», sagte der 29-Jährige. «Was Franz macht, für sein zweites Jahr, das ist schon unglaublich. Er wird jedes Mal besser.» Wagner hatte mit 21 Punkten gemeinsam mit Paolo Banchero den Bestwert im Team der Magic.

«Ich freue mich mit den Deutschen auf dem Feld zu stehen, weil wir Deutschland repräsentieren und dann auch die Connection halten, damit wir im Sommer, wenn es Turniere gibt und Turniere anstehen, dass wir auf dem höchsten Level spielen können», sagte Schröder. Der Aufbauspieler führt das deutsche Team als Kapitän zur WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien vom 25. August bis 10. September.