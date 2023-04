Erneute Euroleague-Niederlage für die Bayern

Basketball: Bayerns Basketballer verpassen Euroleague-Playoffs

Die Basketballer des FC Bayern München haben nach einer deutlichen Pleite bei Olimpia Mailand alle Chancen verspielt, es in die Euroleague-Playoffs zu schaffen. Das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri verlor am Freitagabend in Italien klar mit 74:99 (36:49) und hat vier Spiele vor Schluss mit einer Bilanz von 11:19 Siegen auch rechnerisch keine Möglichkeit mehr, wie in den vergangenen beiden Jahren die K.o.-Runde in der Königsklasse zu erreichen.