DBB-Basketballerinnen absolvieren vor EM sechs Testspiele

Die deutschen Basketballerinnen setzen vor der EM in Slowenien und Israel auf jede Menge Spielpraxis. Das Team der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis wird vor dem Turnier vom 15. bis 25. Juni gleich sechs Testspiele bestreiten, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte.

Am 26. Mai (16.00 Uhr), 27. Mai (19.00 Uhr) und 28. Mai (16.00 Uhr) stehen in Istanbul Testspiele gegen Lettland, die Türkei und Tschechien an. Am 4. und 5. Juni wird in Tel Aviv zweimal gegen Israel getestet, am 11. Juni in Pordenone gegen Italien. Die Uhrzeiten dieser drei Spiele sind noch offen.

Deutschland, seit vergangener Woche auch offizieller WM-Gastgeber für 2026, ist erstmals seit zwölf Jahren wieder für eine EM im Frauen-Basketball qualifiziert. Thomaidis wird ihre Spielerinnen am 17. Mai im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum versammeln. Die Trainerin plant zunächst mit 18 Akteurinnen, trainiert wird bis 25. Mai in Kienbaum. Im Juni geht es von Pordenone in Italien direkt nach Ljubljana, wo die Vorrundenspiele gegen Frankreich, Slowenien und Großbritannien warten.