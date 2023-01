Towers beurlauben Korner – Barloschky neuer Trainer

Basketball-Bundesliga: Towers gegen Würzburg gefordert: «Müssen tierisch aufpassen»

Die Veolia Towers Hamburg streben nach sechs Niederlagen in Serie in der Basketball-Bundesliga einen versöhnlichen Jahresabschluss an. Am Freitag (20.30 Uhr) wollen die Hanseaten (11.) mit einem Sieg gegen Würzburg Baskets (8.) zeigen, dass sie doch noch gewinnen können, nachdem dies am vergangenen Dienstag bei der unglücklichen 95:96-Niederlage gegen Oldenburg noch knapp missglückt war.