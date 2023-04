Siegesserien halten: Alba Berlin und FC Bayern erfolgreich

Basketball: Nächster Euroleague-Rückschlag für Bayerns Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München drohen die Euroleague-Playoffs zu verpassen. Das deutliche 71:82 (33:39) am Donnerstagabend gegen Partizan Belgrad bedeutete für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri die dritte Niederlage in Serie und den nächsten Rückschlag im Kampf um die begehrten Ränge zur Teilnahme an der K.o.-Runde. Mit einer Bilanz von 9:15 Siegen benötigt der Tabellen-14. einen Lauf, um wie in den vergangenen beiden Jahren die Playoffs noch zu erreichen.