Bonns Spielmacher Shorts wertvollster Basketballer der Liga

16. Sieg in Serie: Bonns Basketballer vor Hauptrunden-Titel

Spitzenreiter Telekom Baskets hat mit dem 16. Sieg in Serie den nächsten Schritt in Richtung Hauptrunden-Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga gemacht. Die Rheinländer bezwangen am Samstag die Löwen Braunschweig mit 89:78 (47:44) und stehen mit 29:2 Siegen weiterhin vor Titelverteidiger Alba Berlin (29:3) und dem FC Bayern München (25:6) auf Platz eins.