MLB: Kepler erzielt seinen ersten Homerun der Saison

Major League Baseball: Astros gegen Philies einen Sieg vom Titel entfernt

Die Houston Astros benötigen in der World Series nur noch einen Sieg, um zum zweiten Mal den Titel in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB zu gewinnen. Die Astros bezwangen auswärts die Philadelphia Phillies mit 3:2, um in der «Best of seven«-Serie mit 3:2 in Führung zu gehen.