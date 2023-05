Vier Teams wollen in Volleyball-Bundesliga aufsteigen

Bitterfeld-Wolfen beantragt Bundesliga-Lizenz

Der VC Bitterfeld-Wolfen will in die vergrößerte Volleyball-Bundesliga aufsteigen und hat die Lizenz für die kommende Saison beantragt. Das gab die Liga auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Der VC-Vorstand hatte bereits in der vergangenen Woche beschlossen, «dieses Abenteuer anzugehen». Bitterfeld ist derzeit Dritter der 2. Bundesliga Nord. Tabellenführer Mondorf und Verfolger Lindow-Gransee verzichteten auf einen Lizenzantrag.