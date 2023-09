Sportmanager Mronz winkt Aufstieg ins IOC

Der deutsche Sport kann auf einen weiteren Vertreter im IOC hoffen. Die Spitze des Dachverbands nominierte Michael Mronz für eine Position im Ringe-Zirkel.

Sportmanager Michael Mronz steht vor dem Aufstieg ins Internationale Olympische Komitee. Der Initiator der Kampagne für Sommerspiele an Rhein und Ruhr wurde von der IOC-Spitze für die Wahl in den Ringe-Zirkel bei der Generalversammlung Mitte Oktober in Mumbai vorgeschlagen.

Mronz gehört zu einem Kreis von fünf unabhängigen Kandidaten für die IOC-Wahlen. Er empfinde die Nominierung als große Ehre, schrieb der 56-Jährige im Netzwerk Linkedin. «Die Vision des IOC, durch Sport eine bessere Welt zu schaffen, zieht sich als Überzeugung und Leitmotiv seit Jahrzehnten durch meinen persönlichen und beruflichen Werdegang», teilte Mronz mit.

Mronz Kopf hinter CHIO in Aachen

«Michael Mronz zählt zu den führenden Köpfen der deutschen und internationalen Sportveranstalterszene», sagte Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund. Mronz ist auch der Kopf hinter dem CHIO in Aachen, einem der wichtigsten Pferdesport-Ereignisse der Welt. Der DOSB hoffe auf eine erfolgreiche Kandidatur, «damit das deutsche Netzwerk im internationalen Sport eine weitere Aufwertung erfährt und die Olympische Bewegung auf einen zusätzlichen Botschafter in Deutschland bauen kann», sagte Weikert.

Zu den weiteren IOC-Anwärtern, die bei der Sitzung des Exekutivkomitees zur Wahl vorgeschlagen wurden, zählen auch die Tischtennis-Weltverbandschefin Petra Sörling und Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh. Die Nominierten würden dank ihrer Erfahrung in verschiedenen Lebensbereichen die Arbeit des Dachverbands bereichern, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Das IOC zählt derzeit 99 Mitglieder, die an der Spitze der olympischen Bewegung stehen.