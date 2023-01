Die Chicago Bears haben vorzeitig den Vertrag mit dem deutsch-amerikanischen Football-Profi Equanimeous St. Brown verlängert.

Wie das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NFL bekannt gab, erhält der Wide Receiver mit deutscher Mutter ein neues Arbeitspapier bis zum Ende der nächsten Saison.

St. Brown startete in seinem ersten Jahr für die Bears bislang in jedem seiner 15 Spiele, fing in diesen 20 Pässe für 320 Yards und erzielte einen Touchdown. Der 26-Jährige war vor der Saison nach vier Jahren von den Green Bay Packers entlassen worden und hatte anschließend in Chicago seine neue sportliche Heimat gefunden.