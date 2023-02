Nach dem Super Bowl: Was wird aus «Icke» und Co?

American Football: Liga-Boss: «Football ist auf der Überholspur»

Die European League of Football (ELF) erhofft sich durch das NFL-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers am 13. November in der Münchner Arena einen Schub für die eigene Liga. «Football ist auf der Überholspur auf allen Ebenen. Davon werden wir ganz sicher profitieren», sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica der Deutschen Presse-Agentur.