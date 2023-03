ProSiebenSat.1 kauft TV-Rechte für U21-EM

U21-Profi: Osterhage über Teamabend mit A-Team: «Schöne Geste»

Der deutsche U21-Nationalspieler Patrick Osterhage sieht die räumliche Nähe zur A-Nationalmannschaft in dieser Länderspielphase und den geplanten gemeinsamen Teamabend beider Mannschaften als zusätzliche Motivation. «Das ist nicht alltäglich. Es ist eine schöne Geste, das zeigt auch die Nähe der beiden Mannschaften», sagte der Mittelfeldspieler des VfL Bochum am Dienstag in Frankfurt, wo sich beide Teams des Deutschen Fußball-Bunds auf ihre Länderspiele vorbereiten.