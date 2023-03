Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Nationalmannschaft: Flick: Kein Knick für Talent Wirtz - «Spornt ihn an»

Hansi Flick hat Florian Wirtz trotz der frühen Auswechslung beim 2:3 gegen Belgien Mut für kommende Aufgaben in der Fußball-Nationalmannschaft gemacht. «Er hat nicht den besten Tag gehabt, da muss er durch», sagte der Bundestrainer über das Supertalent von Bayer Leverkusen. An dem 19-Jährigen will Flick auch bei den kommenden Länderspielen festhalten und setzt auf einen Trotz-Effekt. «Er ist so gut. Das spornt ihn sicher noch an», sagte der Bundestrainer.