Völler ist für «Kapitänsbinde in den Deutschland-Farben»

Fußball: Faeser: Völler sollte nicht die Arbeit für die FIFA machen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Kritik des neuen Nationalmannschaftsdirektors Rudi Völler an ihrem Auftreten mit der «One Love»-Binde bei der Fußball-WM in Katar scharf zurückgewiesen. «Ich denke nicht, dass Rudi Völler die Arbeit für die FIFA machen sollte. Das war eine Aktion als Protest gegen die FIFA und nicht gegen Katar», sagte die SPD-Politikerin am Samstag beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sportbundes in Frankfurt.