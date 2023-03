U21-Coach Di Salvo will Zeit bis zur EM nutzen

Fußball: Krauß und Fischer fehlen U21 im letzten EM-Test

Die U21-Nationalspieler Tom Krauß und Kilian Fischer fehlen der deutschen Mannschaft im letzten offiziellen Testspiel vor der EM gegen Rumänien. Mittelfeldspieler Krauß vom FC Schalke 04 reiste angeschlagen ab und flog nicht mit der Mannschaft nach Rumänien, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte. Der Wolfsburger Fischer hatte das Teamhotel bereits am Samstag wegen muskulärer Probleme verlassen. Beide sind damit am Dienstag in Sibiu nicht dabei (18.15 Uhr/ProSieben Maxx).